وقال الجيش إنه خلال عملية في غزة استعاد جنود إسرائيليون جثتي المحتجزين لدى حماس، نيك بيزر، البالغ من العمر 19 عاما ورون شرمان، وعمره 19 عاما، مضيفا أنه تم نقل الجثتين إلى إسرائيل.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق، اليوم الجمعة أيضا، أنه استعاد جثة الإسرائيلي الفرنسي إيليا توليدانو، الذي كانت حماس قد اقتادته إلى القطاع من مهرجان "ترايب أوف نوفا" للموسيقى في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر خلال هجوم الحركة.

واستعاد الجيش 8 جثث حتى الآن وهو يقدر عدد المحتجزين الأحياء او الأموات الذين لا يزالون في قطاع غزة بـ132، وفقا لفرانس برس.

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة مقتل جندي قضى الخميس في القتال في غزة ليرتفع بذلك إلى 117 عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء هجومها البري في القطاع في 27 أكتوبر.

وسمحت هدنة استمرت 7 أيام وانتهت في الأول من ديسمبر، بالإفراج عن 105 رهائن.