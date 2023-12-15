وقال سوليفان "نعمل مع مصر والأمم المتحدة على إيجاد سبل لإدخال المساعدات إلى غزة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش بسلام مع جيرانه".

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي أن واشنطن تبذل مساع لضمان عدم توسع النزاع في المنطقة.

وأوضح سوليفان أنه أجرى محادثات عميقة في إسرائيل بشأن المرحلة المقبلة من الحرب في غزة.

ومما قاله سوليفان: