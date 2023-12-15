لكن مسؤولًا أميركيًا أفاد في وقت سابق أن السفينة نجت من صاروخ أُطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، فيما أكدت شركة الشحن الدنمركية المالكة سلامة الطاقم والسفينة.

وجاء في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع على منصّة "إكس"، "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية... عملية عسكرية ضد سفينة حاويات +ميرسك جيبرالتار+ كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة."

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي رفض الكشف عن اسمه لأنه ليس مخوّلًا التصريح للإعلام، لوكالة فرانس برس "لدينا مؤشرات الى أن صاروخاً أُطلق على السفينة +ميرسك جيبرالتار+ Maersk Gibraltar من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن لكنه فوّت السفينة وأصاب المياه".

من جانبها، أعلنت شركة الشحن البحري الدنمركية العملاقة "ميرسك" أن سفينة حاويات تابعة لها تعرّضت إلى "حادث" في البحر الأحمر مؤكدةً أن الطاقم لم يصب بأذى.

وأفادت في بيان أن "الطاقم والسفينة في أمان، مضيفةً "في هذا الوقت، ما زلنا نعمل على التأكّد من وقائع الحادث".

وبحسب شركة "أمبري" للأمن البحري، فإنّ سفينة الحاويات المملوكة لجزر مارشال وترفع علم هونغ كونغ، شهدت إصابة صاروخ المياه أثناء عبورها على مسافة 45 ميلًا بحريًا شمال غرب مدينة المخا اليمنية. وأكدت "أمبري" أن طاقم السفينة لم يصب بأذى.

و"ميرسك جيبرالتار" هي سفينة حاويات يبلغ طولها 340 مترًا وبُنيت عام 2016، كانت متّجهة من مدينة صلالة في سلطنة عُمان إلى ميناء جدّة في السعودية، بحسب موقع "مارين ترافيك" لرصد حركة الملاحة.

وهذا أحدث هجوم ضمن سلسلة عمليات ينفّذها الحوثيون بالصواريخ والمسيّرات باتت مؤخرًا وتيرتها شبه يومية، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

وأورد الحوثيون الخميس أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".

وسبق أن أكد الحوثيون مرارًا أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بكيانات إسرائيلية. إلا أنهم وسّعوا نطاق عملياتهم مؤخرًا بإعلانهم السبت منع مرور كافة السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، ما لم يتمّ إدخال الأغذية والأدوية إلى قطاع غزة المحاصر.

وأشار البيان الخميس إلى أنهم نجحوا "في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال الساعات الـ48 الماضية" مؤكدين "استمرار منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر ".

وقالت شركة "ميرسيك" أن "الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في مضيق باب المندب مقلقة للغاية".

وأضافت أن "الوضع الراهن يعرّض حياة البحارة للخطر"، داعيةً إلى "اتخاذ إجراءات سياسية لضمان التهدئة السريعة".