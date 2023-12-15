وقال غانتس، وهو عضو في حكومة الحرب التي شكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للصحفيين "أعتقد أن الأميركيين يجرون معنا حوارا استراتيجيا واحترافيا ملائما ومحسوبا. لا يحاولون إملاء أي شيء علينا".

وأضاف "نجلس كشريكين يريان معا الصورة الأشمل بشكل مسؤول".

وكان قد أكد متحدث باسم البيت الأبيض، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تأمل أن "تتوقف" الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "في أسرع وقت"، وذلك بعدما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن النزاع سيستمر لفترة "تتجاوز بضعة أشهر".

وقال المتحدث جون كيربي إن مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان ناقش خلال زيارته لإسرائيل الخميس تحولا للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة "في المستقبل القريب" نحو "عمليات أقل شدة". ونقلت رويترز عن جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي إن سوليفان تحدث عن انتقال محتمل "في المستقبل القريب"، لكنه أضاف "لاأريد أن أضع طابعا زمنيا عليه".

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الجنرال تشارلز كيو براون قائد الجيش الأميركي سينضم إلى وزير الدفاع لويد أوستن في اجتماعاته في إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وقال الميجر جنرال باتريك رايدر في مؤتمر صحفي إن تلك الزيارة ستكون الأولى لبراون إلى الشرق الأوسط منذ أن تقلد منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية.

وسيتوجه أوستن إلى الشرق الأوسط في 16 ديسمبر وسيزور قطر والبحرين أيضا.