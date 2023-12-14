وذكرت النيابة الألمانية أنه تم توقيف هؤلاء الأشخاص ببتهمة التخطيط لـ"اعتداءات محتملة على مؤسسات يهودية في أوروبا"، وفق "فرانس برس"

وقالت النيابة في بيان إن الموقوفين الأربعة الذين يشتبه بأنهم اعضاء في حماس منذ وقت طويل، كلفوا خصوصا جمع أسلحة في برلين تمهيدا لتنفيذ اعتداءات محتملة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدر في وقت سابق الخميس بيانا قال فيه إنه تم إحباط هجوم خططت له حركة حماس في الدنمارك، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في تلك الدولة.

وأصدر مكتب نتنياهو البيان باسم جهاز المخابرات الخارجية "الموساد"، والمخابرات الداخلية "الشاباك".

وذكر البيان أنه "بفضل تحقيق استخباري دؤوب وشامل، اعتقلت اليوم (الخميس) الأجهزة الأمنية الدنماركية"، سبعة أشخاص عملوا نيابة عن حماس، كما جرى إحباط عملية "خططت لقتل مدنيين أبرياء على أرض أوروبا".

لكن البيان لم يوضح تفاصيل الهجوم المفترض.

ولم تصدر حركة حماس بيانا حتى الآن بشأن هذه الاتهامات، لكنها تقول إنها لا تعمل خارج الأراضي الفلسطينية.