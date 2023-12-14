وقالت الشركة في بيان"نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

وتستعر الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس في غزة قبل أكثر من شهرين في جميع أنحاءالقطاع الفلسطيني، مما يتسبب في كارثة إنسانية مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الذي يزور إسرائيل "سيتطلب الأمرفترة طويلة، سيستمر أكثر من عدة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم".