وأصدر مكتب نتنياهو البيان باسم جهاز المخابرات الخارجية "الموساد"، والمخابرات الداخلية "الشاباك".

وذكر البيان أنه "بفضل تحقيق استخباري دؤوب وشامل، اعتقلت اليوم الأجهزة الأمنية الدنماركية"، سبعة أشخاص عملوا نيابة عن حماس، كما جرى إحباط عملية "خططت لقتل مدنيين أبرياء على أرض أوروبا".

لكن البيان لم يوضح تفاصيل الهجوم المفترض.

واتهم البيان حركة حماس بأنها "تسعى على مدار السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد هجوم السابع من أكتوبر القاتل، إلى توسيع رقعة قدراتها العملياتية في كل أنحاء العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص، من أجل تحقيق طموحاتها بضرب أهداف إسرائيلية ويهودية وغربية، مهما كان الثمن".

ولم تصدر حركة حماس بيانا حتى الآن بشأن هذه الاتهامات، لكنها تقول إنها لا تعمل خارج الأراضي الفلسطينية.