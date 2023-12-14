ونفى بيان لـقوات الدعم السريع ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، من أن القائد الثاني للدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، هو من سيلتقي قائد الجيش السوداني، معتبراً ذلك "محاولة للتغطية على بيان وزارة الخارجية الذي تنصلت فيه عن التزامات قمة (الإيغاد)".

كان "الدعم السريع" قد أعلن أن قائده محمد حمدان دقلو (حميدتي) "وافق على مبدأ الاجتماع مع البرهان بشرط أن يأتي للاجتماع المقترح بصفته قائداً للجيش، وليس رئيساً لمجلس السيادة".

ويوم الأحد الماضي، قالت وزارة الخارجية السودانية "إن السودان غير معني بالبيان الصادر عن قمة (الإيغاد)؛ لأنه لم يأخذ بملاحظات كانت له على مسودة البيان".

وأوردت الخارجية السودانية أن هذه الملاحظات تضمنت "طلب تصحيح ما ورد في المسودة بشأن موافقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي على لقاء قائد قوات الدعم السريع"، مشيرة إلى أن البرهان "اشترط لعقد مثل هذا اللقاء، إقرار وقف إطلاق دائم ‫للنار وخروج قوات التمرد من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها".