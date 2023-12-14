مقتل عشرة عسكريين يجعل الثلاثاء اليوم الذي شهد أعلى حصيلة قتلى في صفوف القوات الإسرائيلية منذ بدء الهجوم البري في 27 من أكتوبر.

تسعة من الذين قتلوا الثلاثاء ينتمون إلى وحدات قال متحدث عسكري إنها شاركت في معركة شرسة في الشجاعية، واثنان من القتلى من كبار الضباط.

وأضاف المتحدث دانيال هاغاري "بعد ظهر أمس دخلت قوة من مقاتلي (لواء) غولاني مبنى حيث قوبلوا بإطلاق نار كثيف واشتبكوا مع الإرهابيين".

وأوضح أن "المزيد من قوات اللواء، تساندها وحدة الإنقاذ 669 التابعة للقوات الجوية، اقتحمت المبنى من أجل إنقاذهم تحت نيران كثيفة".

وقال مسؤول عسكري آخر إن منطقة الشجاعية في مدينة غزة معقل لحركة حماس وبها مجمعات مباني مترابطة تحتوي على مخابئ أسلحة.

دارت اشتباك الثلاثاء في مجموعة من ثلاثة أو أربعة مبان ملغومة بعبوات ناسفة، بحسب المسؤول الذي أكد أن المعركة استمرت ساعات.

وأشار المسؤول إلى أن حوالى 350 من عناصر حماس قتلوا في الشجاعية منذ بدء الهجوم.

وأدت الحملة البرية والقصف الإسرائيلي الكثيف إلى مقتل أكثر من 18600 شخص في غزة، معظمهم أيضا من المدنيين، وفق وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.