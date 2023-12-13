وفي لقاء مع سكاي نيوز عربية، قال مارك ريغيف: "تدمير حركة حماس هو مجرد مسألة وقت. يجب أن تحصل غزة على حكومة تكون لصالح شعب القطاع".

وأضاف "خلال 16 عاما كانت حماس تتولى الحكم في غزة، فما الذي حدث هناك وما الذي جلبوه لشعبهم غير سفك الدماء والفقر (...) وبالتالي شعب غزة سيكون أفضل بدون هؤلاء الإرهابيين الذين يتحكمون فيه".

وفي رده على استهداف المدنيين في غزة، قال "فيما يتعلق بالضحايا المدنيين في غزة، من الواضح أننا نقلل ونسعى لتقليل عدد الضحايا بقدر الإمكان، فنحن نستهدف حماس المنظمة الإرهابية. المشكلة أن مقاتلي حماس يتخذون الضحايا المدنيين دروعا بشرية. وذلك لحماية أنفسهم".