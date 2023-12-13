وقال الجيش الإسرائيلي عن فيديو الشجاعية إنه يبين معارك شارك فيها لواء جولاني، الذي مني بخسائر كبيرة من جراء كمين وقع الثلاثاء في الحي، شرقي مدينة غزة.

وكان الجيش أعلن مقتل 10 جنود في وقت سابق اليوم، بينهم 9 من لواء جولاني قتلوا في الشجاعية، ويحمل اثنان منهما رتبا رفيعة.

ويظهر الفيديو جنودا إسرائيليين وهم يطلقون النيران من أسلحتهم الرشاشة، وفي بعض الأحيان يطلقون قذائف صاروخية على منازل في الحي.

ويركض جنود بالقرب من دبابات، لكن لم يظهر في الفيديو أي من مقاتلي حماس، ولم يوثق أيضا اشتباكات بين طرفين.

أما الفيديو الثاني، فقد وثق، وفق الجيش الإسرائيلي، جانبا من عمليات الجيش في بلدة بني سهيلا شرقي محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ويقتحم جنود في الفيديو منازل ويلقون قنابل يدوية فيها ويطلقون الرصاص والقذائف من الشرفات.

ومثل الفيديو الأول، لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار، بل إطلاق عيارات نارية من طرف واحد.

ويخوض الجيش الإسرائيلي أعنف المعارك حاليا في حرب غزة المندلعة منذ 68 يوما، في الشجاعية شرق غزة وفي خان يونس جنوبي القطاع.