وقالت وزارة الصحة في بيان إن "نفاد التطعيمات سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال، وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة".

وطالب البيان المؤسسات الأممية "بسرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة، وضمان وصولها لكافة مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة".

ولم تكشف الوزارة اللقاحات التي نفدت.

من جانبها، قالت منسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز إنّ منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف تنظر في ذلك"، موضحة في مؤتمر صحافي عبر تقنية الاتصال المرئي "إن التطعيمات هي أحد العناصر ذات الأولوية التي نحاول تقديمها لضمان قدرتنا على مواصلة حملة اللقاحات"، دون المزيد من التفاصيل.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس حذر قد يوم الأحد، من الأثر "الكارثي للحرب"، موضحا أن هناك مؤشرات مثيرة للقلق تدل على وجود أمراض وبائية، ومن المتوقع أن يتفاقم الخطر مع تدهور الوضع واقتراب الشتاء.