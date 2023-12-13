جاء تصرف غلعاد أردان خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، خصصت للتصويت على قرار غير ملزم يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وخلال الجلسة، أيدت 153 دولة القرار، وعارضته 10، وامتنعت عن التصويت 23 دولة.

ورفض غلعاد أردان قرار وقف إطلاق النار في غزة، واصفا إياه بأنه "نفاق" قائلا إنه لن يؤدي إلا إلى" إطالة أمد الموت والدمار في المنطقة" دون أن يوضح كيف سيؤدي إلى ذلك.

واعتبر أن وقف إطلاق النار الحالي سيؤدي إلى "ضمان بقاء حماس".

وقال إنه إذا أراد أعضاء الأمم المتحدة "وقفا حقيقيا لإطلاق النار عليهم أن يتصلوا بمكتب حماس في غزة".

ورفع لافتة بيضاء صغيرة، كتب عليه رقم قال إنه ليحيى السنوار بالإضافة إلى صورة له.

وخاطب مندوبي بالدول: "اتصلوا بحماس وادعوها إلى وضع سلاحها جانبا وتسليم أنفسهم وإطلاق سراح المحتجزين، فهذا سيجلب وقفا دائما لإطلاق النار".

وكانت الجمعية العامة قد أيدت في أكتوبر الماضي قرارا مماثلا، لكن حينها صوّتت 121 دولة لصالح القرار وعارضته 14 دولة وامتنعت 44.