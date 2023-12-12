وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، إن الجماعة استهدفت الناقلة بصاروخ بحري بعد أن رفض طاقمها الاستجابة للنداءات التحذيرية.

وأضاف أن الجماعة منعت، خلال اليومين الماضيين، مرور عدة سفن استجابت لتحذيرات، و"لم تلجأ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية".

وجددت الجماعة التعهد بأنها "ستواصل منع كافة السفن من كل الجنسيات من التوجه للموانئ الإسرائيلية، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

وقالت شركة "موينكل كيميكال تانكرز" المالكة للناقلة النرويجية التي أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن، الثلاثاء، لـ"رويترز"، إن الناقلة تتجه الآن إلى "ميناء آمن".

وأوضح رئيس الشركة أن طاقم الناقلة "ستريندا" المؤلف من 22 شخصا من الهند، ولم يصب أحد منهم بأذى.