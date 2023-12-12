ووفق أحد المسؤولين فإن الهجوم على سفينة النقل "ستريندا" وقع على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من شمال مضيق باب المندب.

وأشار المسؤولان إلى أن المدمرة التابعة للبحرية الأميركية "ماسون" في مكان الحادث وتقدم المساعدة.

وتستهدف ميليشيا الحوثي الشحن الدولي وسط توتر إقليمي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأفاد الحوثيون يوم السبت بأنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر عن جنسياتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت "ستريندا" لها أي علاقات مع إسرائيل أو ما إذا كانت متجهة إلى ميناء إسرائيلي.