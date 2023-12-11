وقال إن "إسرائيل لا تنوي البقاء بشكل دائم في قطاع غزة"، مؤكداً أن "إسرائيل منفتحة على مناقشة جميع البدائل بشأن من يتولى زمام الأمور في غزة ما دام لن يكون معاديا لإسرائيل".

وأضاف غالانت، في مؤتمره الصحفي اليومي، أن إسرائيل منفتحة كذلك على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران شريطة أن يتضمن هذا الاتفاق منطقة آمنة على الحدود وضمانات مناسبة.

ورداً على سؤال عن تقارير أفادت باستخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض، قال غالانت إن الجيش "يعمل وفقاً للقانون الدولي".

حصيلة القتلى

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة في غزة حصيلة جديدة لعدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن ما لا يقل عن 18205 أشخاص قتلوا وأصيب 49645 آخرون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولم تعد الحصيلة تتضمن شمال غزة، حيث لا يزال العديد من السكان، فضلا عن آخرين في أماكن أخرى محاصرين تحت الأنقاض.

وأضافت الوزارة أن نحو 70 بالمئة من القتلى والمصابين من النساء والأطفال، كما يوجد عدد كبير في عداد المفقودين.