وتضمنت العملية توزيع 500 طرد في منطقة حي التنور، و500 طرد في منطقة حي النصر، إضافة إلى 500 طرد آخر في حي خربة العدس، بينما تم توزيع 179 طردا في منطقة المستشفى الميداني.

ووصل إجمالي عدد المستفيدين من الطرود الغذائية التي وزعها فريق هيئة الهلال الأحمر، 10242 مستفيدا.

وإلى جانب ذلك تم تركيب 25 خيمة إيواء، استفاد منها 150 شخصا.

وأكد الهلال الأحمر الإماراتي "حرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ومساندتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف الراهنة والتخفيف من قسوتها".