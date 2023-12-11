وقال المصدر إن مواطنا إسرائيليا كان يستقل دراجة بحرية بالبحر الأحمر اجتاز الحدود المصرية قادما من إسرائيل عن طريق الخطأ.

وأضاف أن مراقبي الجيش الإسرائيلي، الذين تعرفوا على المواطن، أرسلوا قوات لإيقافه، لكنه تمكن من عبور الحدود، وتم القبض عليه من قبل الشرطة المصرية.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تم التعامل مع الحادث من قبلها ومن قبل السفارة الإسرائيلية في مصر.

هذا وجرى تسليم المواطن الإسرائيلي، في وقت لاحق، إلى سلطات بلاده.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يقع فيها حادث من هذا النوع. فمنذ سنة ونصف، قام إسرائيلي بعبور الحدود البحرية بين إسرائيل ومصر أثناء ركوبه دراجة بحرية. وأطلقت السلطات المصرية سراحه بعد الانتهاء من استجوابه.