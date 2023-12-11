وحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن هذه هي المرة الأولى، منذ حرب لبنان عام 2006، التي يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بإسقاط معدات من الجو لقواته على الأرض.

ويظهر مقطع فيديو، نشره الجيش الإسرائيلي، طائرة نقل من طراز "C-130J"، تابعة للسرب 103 في سلاح الجو الإسرائيلي، وهي تقوم بإسقاط المعدات.

ويأتي القتال في خان يونس، في وقت تعيد فيه إسرائيل تركيز جهودها الحربية المستمرة منذ أكثر من شهرين على الجنوب، بعد قصف شمال غزة وطرد غالبية سكان القطاع الفلسطيني، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من ديارهم.

وذكر سكان خان يونس، الأحد، أن الدبابات وصلت إلى الطريق الرئيسي الذي يربط بين شمال القطاع وجنوبه عبر وسط المدينة، بينما قصفت الطائرات الحربية المنطقة الواقعة غربي مكان الهجوم.

من جهته، كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المدينة على شفا الانهيار مع احتمال تفشي أمراض وبائية.

وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعدما اقتحم مقاتلون مسلحون السياج الحدودي وهاجموا بلدات في جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر. وتقول تل أبيب إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 240 رهينة إلى غزة.

في المقابل، تشير السلطات الصحية في غزة إلى أن نحو 18 ألف شخص قتلوا منذ ذلك الحين وأصيب 49500.