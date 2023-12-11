وفي رفح جنوب قطاع غزة، قتل 6 فلسطينيين معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف الطيران الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما قتل 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف إسرائيل منزلا في منطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما نفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق شرق مدينة غزة، وفي مخيم المغازي، وفي الشجاعية ومخيم جباليا بقطاع غزة.

وكان 22 فلسطينيا قد قتلوا، مساء الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.