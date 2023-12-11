وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن إجمالي الشاحنات التي وصلت قطاع غزة منذ 21 أكتوبر الماضي حتى الآن بلغ نحو 3500 شاحنة.

وسجل الجانب المصري من المعبر وصول 25 جريحا فلسطينيا تم نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء إضافة إلى نحو 470 شخصا من حاملي الجوازات الأجنبية والإقامات وتأشيرات الزيارة والمصريين في إطار خطة إجلاء بعض الفئات من قطاع غزة.

الأونروا تحذر من تهجير الفلسطينيين قسرا

• حذرت الأونروا من تهجير الفلسطينيين قسريا من غزة إلى مصر، حيث قال المفوض العام للمنظمة فيليب لازاريني في تدوينة على منصة "إكس" إن الأمم المتحدة والعديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، رفضت بشدة تهجير سكان غزة قسرا من قطاع غزة لكن التطورات التي نشهدها تشير إلى محاولات لنقل الفلسطينيين إلى مصر.

• أضاف لازاريني أن المرحلة الأولى من هذا السيناريو اكتملت بتدمير شمال غزة وتشريد 1.8 مليونا من سكان غزة إلى الجنوب.

• أشار لازاريني إلى أن المرحلة التالية الجارية حاليا هي إجبار الناس على الخروج من المركز الحضري في خان يونس والتوجه جنوبا نحو الحدود المصرية.

• طالب لازاريني حكومات العالم بالتصرف بحسم لمنع القانون الدولي الإنساني من أن يصبح قانونا للأقوياء فقط ومحاسبة من ينتهكونه عمدا ويستخدمون المساعدات كسلاح حرب.