ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن 22 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، قتلوا إثر غارات إسرائيلية على منازل في مخيم المغازي.

وقتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في وقت سابق من يوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي طال وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين وسط مدينة خان يونس، ما أدى لمقتل 4 مواطنين، وإصابة العشرات.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف الأحياء الشرقية من مدينة غزة، في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الإسرائيلي مواصلة توغله البري.

كما شنت طائرات إسرائيلية غارات كثيفة على مدينة رفح، جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 17975، ونحو 51300 جريح، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الماضي.