وقال سكان إن الدبابات وصلت إلى الطريق الرئيسي الذي يربط بين شمال القطاع وجنوبه عبر وسط مدينة خان يونس، بعد قتال عنيف طوال الليل أدى إلى إبطاء التقدم الإسرائيلي من الشرق. وقصفت الطائرات الحربية المنطقة الواقعة غربي مكان الهجوم.

وامتلأت الأجواء بدوي الانفجارات المستمر وتصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان الأبيض فوق المدينة التي تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الذين فروا من مناطق أخرى من القطاع.

ونقلت رويترز عن أب لأربعة أطفال نزح من مدينة غزة ولجأ إلى خان يونس: "كانت ليلة من أشد الليالي اللي خفنا فيها، المقاومة كانت قوية، كنا نسمع صوت اشتباكات وانفجارات متواصلة ".

وأضاف "الدبابات وصلت شارع جمال عبد الناصر وسط البلد، والقناصة ركبوا على بعض العمارات القريبة من المنطقة".

وفي شمال قطاع غزة حيث قالت إسرائيل في السابق إن قواتها أكملت مهامها إلى حد كبير، تحدث سكان أيضا عن بعض من أعنف المعارك في الحرب حتى الآن.

وتتوغل القوات الإسرائيلية داخل معاقل للمقاتلين وتواجه مقاومة شرسة في جباليا ومنطقة الشجاعية بمدينة غزة، وهي من المناطق التي لا تزال مأهولة بالسكان على الرغم من الأوامر الصادرة قبل أسابيع بإخلاء الشمال بأكمله.

وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعدما اقتحم مقاتلون مسلحون السياج الحدودي وهاجموا بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. وتقول إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخصواقتياد 240 رهينة إلى غزة.

من جهتها، تقول السلطات الصحية في غزة إن حوالي 18 ألف شخص قتلوا وأصيب 49500 آخرون في الهجمات الإسرائيلية منذ ذلك الحين مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين والذين يعتقد أنهم لقوا حتفهم تحت الأنقاض.

ولم تعد أعداد القتلى والمصابين تشمل أرقاما من مناطق شمال القطاع البعيدة عن متناول سيارات الإسعاف وحيث توقفت المستشفيات عن العمل.