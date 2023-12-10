وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي أن الهيئة شهدت إقبالا كثيفا على الاستعلام عن اللجان الانتخابية في أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أنه تم التأكد من وجود بطاقات بطريقة برايل في جميع اللجان للتسهيل على ذوي الهمم. على ما نقلت صحيفة "المصري اليوم".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل، صباح الأحد، ويتنافس فيها كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى )رمز النجمة(، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى (رمز الشمس)، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 67 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من الأحد حتى الثلاثاء، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة رسميا في 18 ديسمبر الجارى.

وحال وجود جولة إعادة، سيتم إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير، على أن تجرى الانتخابات للمصريين في الداخل أيام 8 و9 و10 يناير، فيما سيتم إعلان النتائج 16 يناير العام المقبل.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 67 مليون ناخب، موزعين على 10 آلاف و85 مركز اقتراع على مستوى البلاد، وبإشراف 15 ألف قاضي.