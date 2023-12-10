وذكرت وكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي "صّعد من وتيرة اعتداءاته بعد ظهر اليوم، وتسببت غارات شنتها مقاتلاته الحربية بتدمير حي كامل في بلدة عيترون".

وأضافت "العديد من المنازل الآمنة سويت بالارض، وتضرر عدد كبير آخر".

وأفادت مراسلتنا بأن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت بلدة الخيام الجنوبية في لبنان.

ومنذ الصباح، رصدت مقاطع فيديو لحظات قصف إسرائيلي شديد على جنوب لبنان، إذ سقطت 5 صواريخ بشكل متزامن بالقرب من بلدة يارون، في القطاع الأوسط من الحدود.

وأحدثت الصواريخ ومضيا كبيرا سبق دويا هائلا.

6 هجمات لحزب الله

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني شن 6 هجمات على موقع عسكرية إسرائيلية.

وقال إن الهجمات التي استخدم فيها الصواريخ الموجهة والطائرات المسيّرة استهدفت المواقع التالية:

قصف موقع بركة بريشا بصواريخ "بركان".

استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في قلعة هونين "بالأسلحة المناسبة".

استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين بين موقعي زبدين والرمثا في مزارع شبعا المحتلة "بالأسلحة المناسبة".

قصف موقعي زبدين وروسيا العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة بصواريخ "بركان".

هجوم جوي بطائرات مسيّرة "انقضاضية" على مقر قيادة مستحدث للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من الحدود.

استهداف موقع جل العلام في القطاع الغربي من الحدود بـ"الأسلحة المناسبة".

وفي القدس، أفاد مراسلنا مراسلنا: إصابة 6 جنود إسرائيليين بجروح متوسطة وطفيفة على الحدود مع لبنان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، ليل السبت الأحد، بإصابة 3 جنود في الإسرائيلي من جراء إطلاق نار من جنوبي لبنان.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة التهديدات الإسرائيلية لحزب الله، وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساهي هنغبي، إن بلاده ستغير الوضع على الحدود مع لبنان بالوسائل الدبلوماسي أو العسكرية إن لم تحل القضية دبلوماسيا.