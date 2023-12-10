وقال في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة مخصصة للبحث في تبعات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إن "تأثير النزاع على الصحة كارثي"، مؤكدا أن أفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات مستحيلة في ظروف صعبة.

وفي سياق ذي صلة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه لن يتوقف عن المناشدة من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة،مضيفا أن الحرب قوضت مصداقية وسلطة مجلس الأمن.

كان غوتيريش يتحدث في منتدى الدوحة بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) يوم الجمعة ضد مقترح مقدم لمجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "حثثت مجلس الأمن على الضغط من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية، وكررت نداءاتي بإعلان وقف إطلاق نار إنساني".

ونقلت رويترز عن غوتيريش قوله "للأسف، فشل مجلس الأمن في فعل ذلك، لكن هذا لا يقلل من ضرورة القيام بالأمر". وتابع قائلا "لن استسلم".

من جانبه، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم جعل المجتمع الدولي يتسامح مع الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وأضاف "لا شك في الحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني إذا أردنا وضع حد للجحيم على الأرض الآن في غزة".