وبدأت عملية الاقتراع في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في مصر (السابعة صباحا بتوقيت غرينتش)، ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم حتى التاسعة مساءً.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في محافظة الجيزة بوجود طوابير من الناخبين أمام إحدى لجان الاقتراع حتى قبل ساعة من فتح الصناديق.

ورصد أن غالبية المصطفين من الشباب، مع وجود ناخبين من النساء وكبار السن بما يعطي انطباعا أوليا عن الفئات المشاركة في الانتخابات.

ويحق لـ 67 مليون ناخب مصري الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد لفترة رئاسية مدتها 6 سنوات.

وتتكون لجان الاقتراع من 400 لجنة عامة، و11 لجنة فرعية.

ويشرف على الانتخابات نحو 20 ألف قاض، مع وجود 14 مؤسسة أجنبية تتابع العملية الانتخابية.

ومن المقرر إعلان النتائج بصورة رسمية في 18 ديسمبر الجاري.

ويتنافس في هذه الانتخابات، 3 مرشحين إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم:

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند اليمامة

وكانت الحملات الدعائية بدأت يوم 9 نوفمبر الماضي واستمرت لمدة شهر.