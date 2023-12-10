وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن "دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت موقع قوات اليونيفيل الدولية - الكتيبة الإسبانية قرب منطقة آبل القمح خلف مستعمرة المطلة" في شمال إسرائيل.

وأضافت أن القصف "استهدف برج المراقبة بشكل مباشر ولم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر المركز".

من جهتها، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي "لم نستهدف قوة اليونيفيل، ولم نقصف موقعا لليونيفيل".

وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تينيتي إن القوة "تتحقق" من مصدر النيران، مضيفا أن الحادث "لم يسفر عن إصابات" لكنه ألحق أضرارا ببرج مراقبة في الموقع.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين إسرائيل وحزب الله مذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر حيث ترد إسرائيل بقصف مدمّر وعملية برية في قطاع غزة المحاصر.

وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل أكثر من 120 شخصا غالبيتهم مقاتلون في حزب الله وعدد من المدنيين.

تأسست القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" بقرار مجلس الأمن في مارس 1978 للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.

وتم تعزيزها في أعقاب الحرب المدمرة بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، حيث كُلّفت القوة، البالغ عديدها نحو 10 آلاف جنديّ، مراقبة وقف النار بين الجانبين.

وخلال الأسابيع الماضية، طالت قذائف مقار ومراكز لليونيفيل التي شددت في بيان على "مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام".

وأواخر الشهر الماضي أعلنت اليونيفيل أن إحدى دورياتها تعرضت لنيران إسرائيلية، تزامنا مع الهدنة في قطاع غزة التي انعكست هدوءا هشا في جنوب لبنان.