وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال ناقش الأوضاع الإقليمية، وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسياً وإنسانياً، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع.

كما استعرض السيسي المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين توافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد، مع أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال الكرملين إن بوتين، الذي أعلن يوم الجمعة أنه سيسعى أيضا لولاية جديدة في مارس، أطلع السيسي على نتائج محادثاته هذا الأسبوع مع زعماء إيران والسعودية والإمارات.

ونقلت رويترز عن الكرملين إن بوتين شكر السيسي على مساعدته في إجلاء المواطنين الروس من غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الروسية إلى القطاع المحاصر، وتمنى له التوفيق في الانتخابات.

وألقى بوتين مرارا باللوم في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس على فشل الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط على مدى سنوات، بينما يهدف إلى وضع روسيا في موضع لاعب مهم له علاقات مع جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية في المنطقة.