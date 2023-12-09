وقال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في بيان بعد زيارة للقطاع الجمعة "مع انهيار القانون والنظام، فإن أي عملية إنسانية ذات جدوى باتت مستحيلة".

وأضاف "مع وصول جزء صغير للغاية من الإمدادات الغذائية اللازمة والغياب الصارخ للوقود وانقطاع أنظمة الاتصالات وانعدام الأمن لموظفينا أو الأشخاص الذين نخدمهم في (مراكز) توزيع المواد الغذائية، لا يمكننا القيام بعملنا".

وخلال الهدنة التي انهارت الأسبوع الماضي أظهر البرنامج التابع للأمم المتحدة قدرته على إيصال المساعدات إذا كانت الظروف مواتية، ودعا سكاو إلى "هدنة إنسانية".

وأضاف "لدينا طعام على متن الشاحنات، ولكننا بحاجة إلى أكثر من معبر واحد. وبمجرد دخول الشاحنات، نحتاج إلى ممر حر وآمن للوصول إلى الفلسطينيين أينما كانوا".

الأونروا: لم نعد قادرين على مساعدة النازحين



وكان قد دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار "في قطاع غزة، حيث خلفت الغارات الإسرائيلية خلال شهرين أكثر من 17400 قتيل، بحسب حكومة حركة حماس.

وبحسب لازاريني لجأ أكثر من مليون شخص إلى منشآت للأونروا في غزة "لم تسلم من عمليات القصف المستمرة على الرغم من أنها يفترض ان تكون محمية بموجب القانون الدولي الإنساني".

وقال لازريني في بيان الجمعة "خلال سنوات عملي الـ35 في سياقات طارئة معقّدة، لم أعتقد يوما أنني سأكتب هذه الرسالة، متنبّئا موت فريقي وانهيار التكليف المفترض أن أحترمه".

وفي حين تقول الأونروا إنها لم تعد قادرة على مساعدة جميع النازحين، طالبتها حماس في بيان الجمعة "بإنجاز قضية توزيع الدقيق والمستلزمات الغذائية الأساسية على المواطنين بأسرع وقت وبدون تلكؤ ومماطلة وتسويف".