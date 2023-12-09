وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات العربية المتحدة، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

واعتبر نائب المندوبة الأميركية روبرت وود أن مشروع القرار "منفصل عن الواقع" و"لن يؤدي الى دفع الأمور قدما على الأرض".

بيان الأونروا

وكان قد دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار "في قطاع غزة، حيث خلفت الغارات الإسرائيلية خلال شهرين أكثر من 17400 قتيل، بحسب حكومة حركة حماس.

وبحسب لازاريني لجأ أكثر من مليون شخص إلى منشآت للأونروا في غزة "لم تسلم من عمليات القصف المستمرة على الرغم من أنها يفترض ان تكون محمية بموجب القانون الدولي الإنساني".

وقال لازريني في بيان الجمعة "خلال سنوات عملي الـ35 في سياقات طارئة معقّدة، لم أعتقد يوما أنني سأكتب هذه الرسالة، متنبّئا موت فريقي وانهيار التكليف المفترض أن أحترمه".

وفي حين تقول الأونروا إنها لم تعد قادرة على مساعدة جميع النازحين، طالبتها حماس في بيان الجمعة "بإنجاز قضية توزيع الدقيق والمستلزمات الغذائية الأساسية على المواطنين بأسرع وقت وبدون تلكؤ ومماطلة وتسويف".