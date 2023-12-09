وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء أن قواته في غزة تقوم بعمليات "في قلب مدينة خانيونس" للمرة الأولى.

وفي وقت سابق من الجمعة، اعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17487 قتيلا، في اليوم الثالث والستين للحرب مع حركة حماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدئه إلى 17487 شهيدا وإصابة 46480 مواطنا. 70 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء".

وأضاف القدرة: "في اليوم الثالث والستين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى المستشفيات فقط 313 شهيدا و558 مصابا خلال الساعات الماضية، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".