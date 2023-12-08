وفي مقابلة مع "رويترز" من مكتبه في رام الله، قال عباس (87 عاما) إن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بشكل عام وصل إلى مرحلة تنذر بالخطر وتتطلب مؤتمرا دوليا وضمانات من القوى الدولية.

وإلى جانب الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حماس في غزة، قال إن القوات الإسرائيلية كثفت هجماتها في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة منذ العام الماضي، مع تصعيد المستوطنين للعنف ضد البلدات الفلسطينية.

وأكد عباس على موقفه الثابت لصالح التفاوض لإنهاء الاحتلال الذي طال أمده.

وقال: "أنا مع المقاومة السلمية الشعبية. مع المفاوضات وأن يكون هناك مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية، يجب أن يقود إلى حل بحماية دولية يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف".

وكان عباس يتحدث في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل هجماتها على غزة، وفي شهرين من الحرب، قتلت إسرائيل أكثر من 17 ألف شخص وأصابت 46 ألفا، وأجبرت نحو 1.9 مليون شخص على النزوح، أكثر من نصفهم يلجأون الآن إلى مناطق في وسط غزة أو جنوبا قرب الحدود المصرية.

وقال مسؤول أميركي كبير إن فكرة عقد مؤتمر دولي نوقشت بين مختلف الشركاء، لكن المقترح لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية.

وتابع المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "هذا هو أحد الخيارات العديدة المطروحة على الطاولة التي سندرسها نحن وآخرون بعقل متفتح، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك".

وقال عباس إنه على أساس اتفاق دولي ملزم، سيعمل على إحياء السلطة الفلسطينية الضعيفة، وتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تم تعليقها بعد فوز حماس في عام 2006 وطرد السلطة الفلسطينية بعد ذلك من غزة.

وقال إن السلطة الفلسطينية التزمت بجميع اتفاقيات السلام الموقعة مع إسرائيل، منذ اتفاقات أوسلو عام 1993 والتفاهمات التي تلت ذلك، لكن إسرائيل تراجعت عن تعهداتها بإنهاء الاحتلال.

ولم يقدم عباس رؤية محددة لخطة ما بعد الحرب التي تمت مناقشتها مع المسؤولين الأميركيين، التي تتولى السلطة الفلسطينية بموجبها إدارة القطاع البالغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تقبل بأن تحكم السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي قطاع غزة.

وقال عباس: "الولايات المتحدة تخبرنا أنها تدعم حل الدولتين وأنها ترفض أن تحتل إسرائيل قطاع غزة أو تقتطع أي جزء من أراضيه أو تكون لها سيطرة أمنية على قطاع غزة".

لكنه أردف قائلا: "أميركا لا تجبر إسرائيل على تنفيذ ما تقوله".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية لا تزال حاضرة في غزة كمؤسسة، ولا تزال تدفع رواتب ونفقات شهرية تقدر بنحو 140 مليون دولار للموظفين والمتقاعدين والأسر المحتاجة، وأضاف أن السلطة الفلسطينية لا يزال لديها 3 وزراء في غزة.

وقال عباس: "نحن بحاجة إلى إعادة تأهيل السلطة وبحاجة إلى دعم دولي كبير" للعودة إلى القطاع.

وتابع: "غزة اليوم ليست غزة التي تعرفونها. غزة مدمرة، المستشفيات مدمرة والمدارس مدمرة والبنية التحتية مدمرة لم يبق شيء. غزة بحاجة إلى إمكانيات تمويل لإعادة الإعمار".

وأضاف: "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل وتتحمل المسؤولية عما يجري في قطاع غزة، وهي القوة الوحيدة القادرة على أن تأمر إسرائيل بوقف هذه الحرب"، لكنه‭ ‬قال إنها لا تفعل ذلك، ووصف واشنطن بأنها "شريكة إسرائيل".

ومضى قائلا: "منذ السابع من أكتوبر أجريت اتصالات ولقاءات مع أكثر من رئيس دولة ورئيس وزراء وكبار المسؤولين من الولايات المتحدة والدول الغربية، من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومنع تهجير المواطنين".

واستطرد: "أنا ضد تهجير مواطن واحد سواء من قطاع غزة أو الضفة".