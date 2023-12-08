وجاءت تصريحات الوزير التي نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، خلال إضاءة شموع عيد الحانوكا مع قوات إسرائيلية على حدود قطاع غزة.

وقال غالانت: "أرى العلامات التي تشير إلى أن حماس بدأت في الانهيار في غزة"، وأضاف موجها حديثه للجنود: "أنتم جميعا تلعبون دورا رئيسيا في هذا الأمر".

وتؤكد إسرائيل منذ بدأت هجومها العنيف على قطاع غزة قبل شهرين، أن هدفها من الحرب هو القضاء على حركة حماس.

وكانت الحركة شنت هجوما مباغتا على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل 1200 شخص وفقا للحكومة الإسرائيلية.

وأدى القصف الإسرائيلي العنيف والعمليات البرية في غزة، إلى مقتل أكثر من 17 ألف فلسطيني وإصابة نحو 46 ألفا، حسب إحصاءات وزارة الصحة في القطاع.