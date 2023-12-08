وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تجري عمليات مسح واسعة النطاق، من أجل تحديد مواقع سقوط الصواريخ داخل منطقة تل أبيب.

وأوضحت: "في الوقت الحالي لا توجد إصابات أو أضرار معروفة".

ودعت الشرطة سكان تل أبيب إلى "البقاء في المناطق المحمية، وعدم الاقتراب أو لمس مخلفات الصواريخ التي قد تحتوي على مواد متفجرة".

وأظهرت لقطات فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، الصواريخ في سماء تل أبيب، بينما تعترض بعضها قذائف القبة الحديدية الإسرائيلية.

وتتواصل الحرب المستمرة منذ شهرين في قطاع غزة، الذي تعرض لقصف إسرائيلي عنيف وعمليات برية واسعة، بهدف "القضاء على حركة حماس وإعادة الرهائن الذين تحتجزهم"، وفق إسرائيل.