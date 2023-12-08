وأضافت حماس في بيان أن إسرائيل استهدفت "معظم المعالم التاريخية في قطاع غزة، بما يشمل المساجد العريقة والكنائس التاريخية التي وقفت شاهدة على عراقة هذا الشعب العظيم"، مشيرة إلى "تدمير 104 مساجد و3 كنائس تاريخية".

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام تديرها حماس في غزة، أضرارا جسيمة بالمسجد مع سقوط جدران وأسقف، وصدع كبير في الجزء السفلي من المئذنة الحجرية.

وتعرف صحفيو "رويترز" من غزة على المئذنة الموجودة في الصورة، وأكدوا إنها مئذنة المسجد العمري.

ولم يرد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على طلب التعليق على الأضرار التي لحقت بالمسجد.

والمسجد العمري، الذي سمي نسبة لثاني خليفة في تاريخ الإسلام عمر بن الخطاب، هو أقدم وأكبر مسجد في القطاع المحاصر، الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي منذ شهرين.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 17 ألف فلسطيني وفقا لأرقام السلطات الصحية في غزة، ودمر أحياء بأكملها بما في ذلك الكثير من البنية التحتية المدنية.