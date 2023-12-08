قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، الجمعة، إن الحرب التي تشنها إسرائيل "جزء من محاولة إنهاء الشعب الفلسطيني كأمة".
وجاءت تصريحات منصور قبيل تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على مطلب وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة:
- رفض الدعوة لوقف إطلاق النار هو رفض لوقف الإبادة.
- ما يحصل في فلسطين وما سيحصل سيحدد مستقبل منطقتنا.
- لا يمكن الاستمرار في إعطاء الاستثناءات لإسرائيل.
- هذه حرب نتنياهو والائتلاف المتطرف، وهدفها منع السلام.
- قتلت إسرائيل 17 ألف فلسطيني خلال شهرين ودمرت كل المستشفيات.
- نأمل أن يتمكن المجلس من الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.