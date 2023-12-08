وجاءت تصريحات منصور قبيل تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على مطلب وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة: