لكنها هنا لم ترد في هذا الإطار، بل أريد لها معنى معاكسا تماما.

"لمذا لا يوجد نساء في الصورة؟" كتبت تعليقا على صور الرجال الغزيين المدنيين، الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من أحد مراكز الإيواء في جباليا، الخميس، وقيدهم وجردهم من ملابسهم واستعرضهم أمام الكاميرات.

وعرضت الصورة في الإعلام الإسرائيلي كإنجاز للجيش الإسرائيلي، لكن هذا لم يكن كافيا للصحفي يانون مغال مقدم الأخبار في القناة 14 الإسرائيلية اليمينية الداعمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

مغال، الصحفي المعروف، لم يكتف بهذا المشهد، بل تساءل لماذا لم يتضمن نساء فلسطينيات.

ولم تلق تساؤلات الصحفي الإسرائيلي أي رد فعل من الناشطات النسويات في إسرائيل.