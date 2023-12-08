وجاءت تصريحات غوتيريش قبيل تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على مطلب وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة غوتيريش:

هجمات حماس لا يمكن أن تبرر القتل الوحشي للشعب الفلسطيني.

تلبية الاحتياجات في غزة أصبحت مستحيلة، ومعبر رفح غير مصمم لاستقبال كميات المساعدات الكبيرة.

الاعتداءات على غزة مكثفة ومستمرة وتصيب منشآت صحية وتعليمية ودينية.

ما من مكان آمن في غزة والظروف في الملاجئ غير صحية.

نصف سكان الشمال وثلث النازحين في الجنوب بغزة يعانون مجاعة حقيقية.

لا يزال نحو 130 رهينة محتجزين، أدعو إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط، فضلا عن معاملتهم بشكل إنساني والسماح بزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحين إطلاق سراحهم.

ودعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار"في قطاع غزة، حيث خلفت الغارات الإسرائيلية أكثر من 17 ألف قتيل خلال شهرين.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان: "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

واضاف: "الدعوة إلى وضع حد لإزهاق أرواح الفلسطينيين في غزة لا تمثل إنكارا للهجمات البغيضة التي وقعت في السابع من أكتوبر في إسرائيل التي شنتها حماس".