وقال نتنياهو في بيان: "لن تكون هناك حماس. سوف نقضي عليها. حقيقة أن هذا هو اقتراح السلطة الفلسطينية يعزز سياستي: السلطة الفلسطينية ليست الحل".

وكانت وكالة أنباء "بلومبرغ" نقلت عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قوله إن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أميركيين على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وقال اشتية من رام الله، الخميس، إن النتيجة المفضلة للصراع هو أن تصبح حركة حماس "شريكا أصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".

وأضاف اشتية أنه "سيكون هناك مجال للمحادثات إذا كانت حماس مستعدة للتوصل لاتفاق، وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية"، مشيرا إلى أن الفلسطينيين "يجب ألا يكونوا منقسمين".

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء الكامل على حماس "غير واقعي".

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، بعد هجوم الحركة المباغت على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 17 ألف فلسطيني اقتلوا وأصيب نحو 46 ألفا، منذ بدأت إسرائيل قصف القطاع.