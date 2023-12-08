وأعلنت بروكسل إضافة كل من قائد الجناح العسكري لحماس محمد ضيف ونائبه مروان عيسى، إلى قائمة العقوبات.

وأضافت أن "الشخصين يخضعان لتجميد أموالهما وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أنه "يحظر أيضا على مشغلي الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية لهما".

وبحسب البيان الصادر عن المجلس الأوروبي، فإن إدراجهما على اللائحة يأتي ردا على هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

في هذا اليوم شنت حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل أوقع 1200 قتيل، حسب السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الوقت، تشن إسرائيل حملة قصف مدمر على غزة، وباشرت في 27 أكتوبر عمليات برية واسعة النطاق فيها، مما أسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص، بحسب أرقام وزارة الصحة في القطاع.