وأكد الجيش أنه اتخذ الخطوة من أجل تشريح الجثة في إطار التحقيق الجاري، بعد ظهور "معلومات جديدة" لم يكشف عنها.

وكانت جثة كاستلمان دفنت بعد الحادث من دون تشريح.

وقال الجيش في بيان، إن "ممثلي المدعي العام العسكري التقوا عائلة كاستلمان لإطلاعهم على تطورات التحقيق"، وحصلوا على إذن باستخراج الجثة.

وأضاف أن "الشرطة العسكرية عملت على إجراء اختبارات إضافية مع المتخصصين المعنيين، التي أظهرت معلومات جديدة ذات صلة"، تتعلق بالتحقيق في مقتل كاستلمان.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن المعلومات الجديدة في التحقيق أدت إلى ضرورة إجراء تشريح للجثة.

ماذا حدث؟