وحسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يعتقد أن إيتان ليفي البالغ من العمر 53 عاما، كان على قيد الحياة بعد أن تم احتجازه رهينة، في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقالت البلدية إن الجيش الإسرائيلي أبلغها ليلة الجمعة، أن ليفي "لم يعد على قيد الحياة".

ووفق الصحيفة، فإن ليفي يعمل سائق سيارة أجرة، وكان ينقل أحد الركاب من وسط إسرائيل إلى بئيري على حدود غزة يوم 7 أكتوبر، عندما شنت حركة حماس هجومها المباغت.

ولم تكشف بلدية بات يام كيف ومتى قتل ليفي.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت حماس أن جنديا إسرائيليا كان رهينة، قتل في وقت مبكر خلال اشتباكات بين مقاتليها وقوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ عملية إنقاذ.

وأعلن بيان الحركة هوية الجندي الأسير الذي قتل، وقال إن اسمه ساعر باروخ (25 عاما)، كما ذكر البيان رقمه التعريفي في الجيش.