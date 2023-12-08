وقال أدرعي في منشور على حسابه في منصة "إكس": "دمرت قوات جيش الدفاع (الخميس) عددا من المباني التي كانت تحوي على البنى التحتية في جامعة (الأزهر) الواقعة في حي الرمال في قطاع غزة".

وأضاف: "في ساحة الجامعة تم العثور على بنى تحتية معادية منها مسار تحت أرضي بدأ عند ساحة الجامعة وامتد حتى مدرسة تقع على بُعد حوالي الكيلومتر عنه".

وتابع قائلا: "كما وتم العثور على العديد من الوسائل القتالية من صنف العبوات الناسفة، وقطع القذائف الصاروخية، والقاذفات، ومنظومات تشغيل المتفجرات وشتى الوسائل التكنولوجية التي تم تحويلها إلى تحقيق استخباراتي".

واختتم أدرعي بالقول إن "النتائج الموجودة في الميدان تثبت أن منظمة حماس استغلت مبنى الجامعة لغرض شن القتال ضد قواتنا".

وكان الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلن أن جنديا إسرائيليا أسيرا قتل في وقت مبكر من صباح الجمعة خلال اشتباك بين مقاتليها وقوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ عملية إنقاذ.

وذكرت حماس في بيان "تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة".

ولم يحدد البيان عدد القتلى والمصابين في عملية الاشتباك مع القوة الإسرائيلية.

واليوم الجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي، ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 418، وذلك بعد مقتل جنديين في معارك غزة.

واندلعت الحرب في قطاع غزة في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وردا على ذلك، شنت إسرائيل حملة قصف مدمّر على القطاع وباشرت في 27 أكتوبر عمليات برية واسعة النطاق فيه، ما أسفر عن مقتل أكثر من 17177 شخصا، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال والشباب دون سن الـ18، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.