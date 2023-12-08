وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 6 فلسطينيين الجمعة برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اقتحامها مخيم الفارعة شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن جنودا إسرائيليين حاولوا منع مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين في المخيم.

ووفق الوكالة فإن قوات إسرائيلية تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا تم الدفع بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات، واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

وأعلن تلفزيون فلسطين، مقتل 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمنزل يضم نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حي الشجاعية شرقي غزة، قتل عدد من الفلسطينيين، وأصيب عشرات المواطنين، فجر الجمعة، في قصف إسرائيلي.

كما تواصل القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس، وعلى شواطئ مدينة رفح، جنوب القطاع، فيما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المناطق الوسطى في قطاع غزة بعدة غارات.

واندلعت الحرب في قطاع غزة في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر، أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وردا على ذلك، شنت إسرائيل حملة قصف مدمّر على القطاع وباشرت في 27 أكتوبر عمليات برية واسعة النطاق فيه، ما أسفر عن مقتل أكثر من 17177 شخصا، 70 في المئة منهم من النساء والأطفال والشباب دون سن الـ18، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.