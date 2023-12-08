واعتبر معاون الأمن القومي بالبيت الأبيض جون فاينر أن "توقف الحرب الآن يعني أن حركة حماس ستستمر في تشكيل تهديد لإسرائيل"، لذلك "لا نطلب منها ذلك".

وأضاف فاينر: "نعتقد أن هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة التي لا تزال موجودة جنوبي غزة"، حيث تركز إسرائيل عملياتها البرية وقصفها.

ومن جهة أخرى، قال المسؤول إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران متورطة في التخطيط والتنفيذ والإذن بهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وعلى إسرائيل.