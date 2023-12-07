وقال الجيش إن أحد المسؤولين، عبد العزيز الرنتيسي، كان مسؤولا عن قدرات المراقبة لحماس، وشارك في التخطيط لهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.

وقتل الرنتيسي في غارة على غرفة قيادة استخباراتية تابعة لحماس، إلى جانب أحمد عيوش الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه مسؤول كبير في مجموعة المراقبة التابعة للحركة في كتيبة القرارة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن غرفة القيادة التي أصيبت في الغارة كانت مركزا لجميع قدرات الاستخبارات التابعة لحماس، وأنها "كانت بمثابة رصيد استراتيجي مهم لإدارة المعارك" في غزة.