وأوضح القدرة أن 350 شخصا لاقوا حتفهم خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية لا تعمل تقريبا في النصف الشمالي من القطاع المحاصر.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمستشفى ناصر جنوبي غزة، أن الوزارة تصارع الزمن كي تعيد فتح مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في القطاع، ويقع في مدينة غزة شمالا.

وأردف المتحدث أن القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 36 من العاملين في القطاع الصحي في الحرب الدائرة منذ شهرين، وهم مازالوا محتجزين ومن بينهم مدير مستشفى الشفاء.

وشنت إسرائيل هجوما جويا وبريا عنيفا ضد قطاع غزة، بعد هجوم مباغت لحماس في السابع من أكتوبر.