وقال مفوضُ حقوق الإنسان إن الوضع في قطاع غزة يزيد من خطر وقوع جرائم فظيعة، داعيًا المجتمعَ الدولي للتحرك الفوري والضغط من أجل وقف إطلاق النار.

وأوضح تورك في مؤتمر صحفي في جنيف: "الفلسطينيون في غزة يعيشون في رعب مطلق ومعمق.. كخطوة فورية، أدعو إلى وقف عاجل للأعمال العدائية والإفراج عن جميع الرهائن".

هذه المناشدة تأتي عقب تحذير من الأونروا من أن قطاع غزة بات أكثر الأماكن خطرا في العالم.

أي صدى لأصوات المنظمات في ظل استمرار المعارك؟

وفي حديث لسكاي نيوز عربية، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، أحمد المنظري إن الوضع في قطاع غزة يعد مأساويا ومرعبا، وأضاف:

وجود عوامل صحية مخيفة كانتشار الأوبئة وانهيار النظام الصحي لعدم قدرته على تلبية الحاجيات الصحية للعدد الكبير من المحتاجين للرعاية الصحية.

الدول الداعمة لإسرائيل لا تستمع لاستغاثات وأصوات الأمم المتحدة بمختلف تخصصاتها.

تستمد الأمم المتحدة قوتها من قوة الدعم والتمكين من القيادات السياسية والدولية بمختلف أطيافها.

لم تسلم المنظمات الأممية خلال الحرب على غزة من الاعتداءات الإسرائيلية.

فقدت "الأونروا" 130 عاملا صحيا بسبب الاعتداءات.

ضرورة إرسال رسالة جدية من القيادات السياسية والاجتماعية بضرورة إيقاف الحرب.

لا حلول وسطى سوى إيقاف الحرب لتجنب المزيد من المآسي في غزة ولإعادة بناء النظام الصحي فيها.

عبء جديد

أكد مصدر طبي فلسطيني أن المرحلة الثانية من الحرب الإسرائيلية على غزة أضافت عبئا جديدا على القطاع الصحي، بينما لم يعد بمقدور الكوادر الطبية الوصول من منازلهم إلى المستشفيات والعكس، وسط قصف الشوارع وانتشار القوات الإسرائيلية بها.

وقال مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الوضع في المستشفى والمستشفيات القريبة يزداد سوءا، بسبب اجتياح القوات الإسرائيلية لبعض المحاور في خان يونس" جنوبي قطاع غزة.

وتابع أن "الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى شارع صلاح الدين الذي يربط من معبر رفح في أقصى الجنوب إلى بيت حانون في الشمال، أي أنه يمر بجميع مناطق قطاع غزة".

والثلاثاء دخل الجيش الإسرائيلي خان يونس، ثاني أكبر مدن غزة، في سعيه للقضاء على حركة حماس في القطاع.

وأشار العقاد إلى أن "هذا الاجتياح تسبب في أمرين، أخطرهما عدم قدرة العديد من الكوادر الطبية التحرك من وإلى المستشفيات، ومنها مستشفى غزة الأوروبي، فكل من يسكنون شمال خانيونس لا يقدرون على الوصول للمستشفى الأوروبي أو المستشفيات الأخرى في المدينة ذاتها".

الهلال الأحمر يحذر

كشفت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن تفاصيل الوضع الصحي والإنساني الراهن في غزة، بعدما وسع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية جنوبي القطاع، بينما تستمر عملياته كذلك في الجزء الشمالي.

وقالت فرسخ إن فرق الهلال الأحمر تواجه صعوبات كبيرة في الوقت الراهن لإيصال المساعدات إلى جنوب قطاع غزة بعد تكثيف القوات الإسرائيلية لقصفها لجنوب القطاع.

كارثة كبرى

وحددت الناطقة باسم الهلال الأحمر، تفاصيل الوضع الإنساني داخل القطاع منذ انهيار الهدنة وعودة الحرب في عدد من النقاط، قائلة إن: