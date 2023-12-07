تجري مصر انتخابات رئاسية على مدى 3 أيام من 10 إلى 12 ديسمبر، ومن المتوقع أن يفوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسهولة بولاية ثالثة في الانتخابات التي خيمت عليها الحرب في غزة.